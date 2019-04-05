Таксистам запретят перерабатывать

Крупнейшие в России сервисы по заказу такси — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везет» — договорились о создании единой системы отслеживания графика работы таксистов, чтобы водители не перерабатывали выше нормы. Об этом говорится в сообщениях трех компаний, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

«Основной фокус сотрудничества — контроль времени на линии. Разработан технический протокол, согласно которому мониторинг будет происходить по всей стране и в режиме реального времени. Между "Яндекс.Такси" и "Ситимобил" тестирование началось в Москве и в Московской области, а также в Ярославле. Компания "Везет" находится сейчас в стадии интеграции технологии», — говорится в сообщении.

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После того как система заработает на полную мощность, водителям ограничат доступ к получению новых заказов после окончания максимально допустимого времени работы, причем независимо от того, в каком из трех сервисов работает водитель.

«Ответственный подход к проблеме учета времени водителей — будь то работники партнерских таксопарков, индивидуальные предприниматели или самозанятые водители такси — позволит значительно снизить риски, связанные с усталостью, и существенно повысит безопасность перевозок», — говорится в сообщении.

В «Яндекс.Такси» «Ленту.ру» также заверили, что внедрение системы не должно привести к существенному повышению цен. «По нашим оценкам, проблема переработок не настолько высока, чтобы влиять на сложившиеся условия. У всех участников проекта много внутренних разработок, так что мы не планируем значительных дополнительных расходов», — заявили в компании.

Также маловероятна возможность мошенничества, когда один и тот же человек заходит в несколько аккаунтов. Система будет иметь функционал, который сможет подобные случаи пресекать.

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