Девочка-подросток исчезла из номера отеля во время семейного отдыха

Подросток из Великобритании исчезла из номера трехзвездочного отеля в Малайзии во время семейного отдыха. Об этом сообщает Metro.

15-летняя Нора Куэйрин отдыхала с родителями в гостинице Dusun resort недалеко от малайзийской столицы Куала-Лумпур. Отец девочки забил тревогу, когда в 8 утра в воскресенье обнаружил, что его дочери нет в постели, а окно в ее комнате было открыто.

Полиция предполагает, что британку могли похитить, поскольку Нора была ребенком с проблемами развития и обучения. По словам ее родственников, она никогда бы не покинула семью добровольно.

Сейчас она числится пропавшей без вести уже больше 24 часов. Сотрудники полиции активно задействованы в поисково-спасательной операции, а французское и ирландское посольства помогают родственникам девочки.

Семья Куэйрин создала адрес электронной почты findnoraq@gmail.com и призвала всех, кто обладает хоть какой-то информацией, связаться с ними.

В 2018 году дочь британского миллионера Дэвида Миллана пропала в Новой Зеландии во время кругосветного путешествия. 22-летняя Грейс перестала выходить на связь в субботу, 1 декабря. Позже ее нашли мертвой в кустах возле так называемой Живописной дороги (Scenic Drive).

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