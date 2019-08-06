Сбросивший со смотровой площадки мальчика подросток оказался душевнобольным

Подросток, который сбросил шестилетнего мальчика со смотровой площадки лондонской галереи современного искусства Тейт Модерн, оказался душевнобольным. Об этом сообщает The Sun.

Как отметил источник издания, 17-летнему юноше, имя которого не называется, позволяли выходить из дома только в сопровождении двух воспитателей. Однако в день, когда произошел инцидент, он ускользнул от опекунов и бродил в одиночестве около часа.

Очевидцы рассказали, что подросток странно вел себя в галерее. По их словам, он очень долго ходил, разглядывая родителей с детьми, а потом встал у стены, держа руки за спиной. Спустя некоторое время он выхватил одного из мальчиков из рук матери и бросил его через ограждение. Посетители предполагают, что выбор ребенка был случайным, так как до этого парень смотрел и на другие семьи с детьми. The Sun отмечает, что подросток не был знаком с пострадавшим.

По данным издания, пострадавший ребенок пришел на выставку со своей семьей. Они приехали в Лондон из Франции на семейный отдых. В настоящее время мальчик находится в больнице в критическом, но стабильном состоянии. У него диагностировано сотрясение мозга, а также переломы рук, ног и позвоночника.

Подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство. При этом бывший психиатр юноши, который работал с ним в прошлом году, отметил, что он был одним из самых сложных его пациентов.

О происшествии в лондонской галерее современного искусства стало известно 5 августа. Сообщалось, что, сбросив мальчика с высоты десятого этажа, подросток пытался убежать, но его задержали очевидцы, а затем передали прибывшим на место полицейским.

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