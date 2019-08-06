Россиянин связал дочь скотчем, выложил видео и пожалел

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Полиция Санкт-Петербурга организовала проверку по факту публикации видео с девочкой, которую отец связал скотчем по рукам и ногам, а потом заклеил рот. Об этом РИА Новости сообщили в управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Ранее «Комсомольская правда» опубликовала ролик, который мужчина выложил в свои соцсети. На кадрах связанный ребенок лежал на постели, смеялся и требовал развязать его. «Она меня достала полностью. В таком виде она мне больше нравится», — сказал отец. Рядом с девочкой лежала женщина, которая сказала освободить ее, чтобы та не кричала.

Позднее петербуржец снял еще одно видео, на котором его дочь говорит, что все это было игрой и длилось не больше 15 минут. После это мужчина закрыл свой профиль.

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