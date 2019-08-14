Президент отметил заслуги предприятий и представителей ряда сфер деятельности

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами, а также объявил благодарность за многолетнюю, добросовестную работу и заслуги в различных областях деятельности представителей науки, искусства, сферы образования, трудовые коллективы предприятий, музеев, образовательных учреждений. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

В частности, за заслуги в развитии науки и многолетнюю плодотворную деятельность Почетной грамотой президента был награжден заведующий лабораторией Института геологии – обособленного подразделения федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр РАН» Александр Слабунов.

За заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу благодарность президента была объявлена главному врачу АО «Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии Самарской области» Татьяне Суздальцевой. Также благодарность президента за активное участие в общественно-политической жизни российского общества была объявлена руководителю проектов Дирекции регионального развития и взаимодействия с партнерами Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ксении Дятловой и Анне Лепик, исполнительному директору Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

Ряд руководителей предприятий получили Почетные грамоты президента за многолетнюю добросовестную работу: почетный председатель совета директоров завода «Уралтехгаз» (Свердловская область) Сергей Дабахов, гендиректору научно-производственной геологической фирмы «Регис» (Амурская область) и другие.

Благодарность за заслуги в развитии авиационной промышленности получил коллектив Иркутского авиационного завода – филиала Научно-производственной корпорации «Иркут».

Также за заслуги в развитии золотодобывающей промышленности и высокие производственные показатели президент объявил благодарность коллективу акционерного общества «Полюс» (Москва).

За большой вклад в развитие химической отрасли и заслуги в научно исследовательской деятельности благодарность получил коллектив Научно-исследовательского института по удобрениям и инсектофунгицидам имени профессора Я.В.Самойлова (Вологодская область).