В Скандинавии зафиксирован нормальный радиационный фон

Кратковременное, 20-минутное повышение радиационного фона в Северодвинске после инцидента на 45-м Государственном центральном морском испытательном полигоне Военно-морского флота (ВМФ) России, расположенном вблизи поселка Ненокса на побережье Белого моря, не повлияло на состояние радиационного фона в скандинавских странах. Это следует из анализа официальных данных уполномоченных агентств стран Скандинавии, которое провела «Лента.ру».

Центр радиационной и ядерной безопасности Финляндии (STUK) провел предварительный анализ образцов частиц, взятых из воздуха Куопио, Иматры, Котки и Хельсинки за последние дни, сообщается на официальном сайте центра. Метод, используемый STUK, позволяет обнаружить очень маленькие концентрации радиоактивных веществ. В образцах не было аномалий. В соответствии со стандартной практикой в течение следующих нескольких дней будет проведен анализ данных, полученных на четырех других открытых станциях сбора радиоактивных материалов в Финляндии.

STUK информирует, что воздушные потоки из зоны аварии не попали в Финляндию. «В новостях также сообщается, что после аварии радиационный фон вблизи места происшествия за короткое время увеличилась до двух микрозиверт в час. Такая мощность явно выше, чем обычно, но не представляет опасности для людей в этом районе. Такой фон можно сравнить, например, с мощностью дозы космического излучения в самолете, летящем на высоте десять километров, который будет составлять до пяти микрозиверт в час», —подчеркивается в заявлении STUK.

В Швеции не зафиксировано повышений радиационного фона. Об этом сообщается в заявлении Шведского института оборонных исследований (FOI).

«FOI осуществляет постоянный мониторинг уровней радиоактивных веществ в атмосфере, и в случае любых отклонений от нормальных значений мы проинформируем об этом», — заявил представитель Шведского агентства по радиационной безопасности Йонас Босон.

Данные измерений шведских специалистов носят пока предварительный характер и окончательные результаты будут опубликованы в конце недели. Тем не менее, по мнению экспертов, расчеты рассеяния веществ в атмосфере, проведенные Агентством по радиационной безопасности с учетом превалирующих погодных условий, показывают, что Швеция не испытает на себе повышенного радиационного излучения от инцидента.

Шведское агентство по радиационной безопасности придерживается позиции, что произошедший в России взрыв не несет в себе последствий с точки зрения радиационной безопасности на территории Швеции, подчеркивается на сайте организации. «Мы следим за развитием событий и поддерживаем контакты с ведомствами по радиационной безопасности в других странах Северного региона», — говорится в заявлении.

По сообщению Норвежского агентства по радиационной защите (DSA) кратковременное повышение уровня радиации в Архангельске не представляло опасности для здоровья горожан Северодвинска. «Радиационный фон должен превышать естественный более чем в 1000 раз, чтобы представлять угрозу для здоровья за такой короткий временной промежуток», — обращает внимание DSA в своем заявлении. На норвежских измерительных станциях повышенного уровня радиации не зарегистрировано. Сообщается, что Агентство ознакомилось также с результатами измерений на российских станциях, передаваемыми в центр обработки данных Европейской комиссии.