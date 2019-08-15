Стюардесса разозлилась на босого ребенка и захотела наказать его родителей

Стюардесса авиакомпании easyJet пригрозила оштрафовать семью на 100 фунтов стерлингов за то, что они не могут контролировать своего ребенка. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел на рейсе из Франции в Великобританию. По словам очевидцев, маленький мальчик встал на кресло ногами без обуви и этим вывел из себя бортпроводницу. Она закричала, что, если родители не посадят его на место, ей придется взять с них 100 фунтов на уборку.

Одна из пассажирок, Луиза Зиссман, назвала поведение стюардессы пугающим. «Мальчику было около двух лет, и он встал лицом к спинке кресла, чтобы увидеть родителей, которые сидели сзади. Он не плакал, не шумел и не суетился. Бедные его родители», — возмутилась Зиссман.

Женщина сняла происходящее на видео и опубликовала в stories своего Instagram-аккаунта. Ее пост просмотрели более 145 тысяч раз.

Позже с ней связался представитель авиакомпании и заявил, что их сотрудница была обеспокоена безопасностью ребенка, а не уборкой, и поэтому просила его сесть на сиденье или встать на пол.

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