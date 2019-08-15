Экипаж севшего в полях под Москвой самолета записали во враги Украины

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье, внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Информация об этом появилась в соответствующих записях в разделе «Чистилище».

Так, в базу были добавлены командир воздушного судна Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, старший бортпроводник Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник Дмитрий Гончаренко, стюардессы Алия Слякаева, Надежда Вершинина, Яна Ягодина. Всех семерых членов экипажа украинская сторона обвинила в «неоднократном сознательном нарушении границы с целью проникновения в захваченный оккупантами Крым».

Им также вменяют вину в «соучастии в нелегальном перемещении людей и на оккупированную захватчиками территорию».

Airbus A-321 «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. Это произошло спустя 15 секунд после взлета. На борту находились 226 пассажиров. Причиной экстренной посадки назвали попадание птиц в двигатель. Позже в авиакомпании заявили, что в лайнере произошел отказ силовых установок.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Скандал вокруг «Миротвореца» развернулся после того, как основатели сайта начали размещать личные данные журналистов, артистов, политиков и других личностей, посещавших Крым и Донбасс в обход украинских властей или сотрудничавших с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Ресурс не получил официального статуса, но на практике внесенным в эту базу данных лицам украинские пограничники могут отказать во въезде в страну. По некоторым данным, он был создан по инициативе Антона Геращенко, занимавшего в то время должность внештатного советника министра внутренних дел Украины, а руководит им заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Решением суда доступ в России к «Миротворцу запрещен, деятельность сайта критикуется и за рубежом из-за публикации на нем персональной информации журналистов.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года, после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.

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