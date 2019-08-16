Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму. К таким выводам пришли ученые Ратгерского университета, Национального центра атмосферных исследований США и Университета Колорадо. На публикацию в Journal of Geophysical Research обратило внимание Daily Mail.

В частности, специалисты выяснили, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и масштабные выбросы сажи в атмосферу (порядка 147 миллионов тонн). Сажа, в свою очередь, соберется в облака и ограничит доступ солнечного света, что может привести к падению средней температуры на девять градусов по Цельсию.

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«Ветры в стратосфере заставили бы эти сажевые аэрозоли окружить весь земной шар в течение нескольких недель, погружая Землю в длительную ядерную зиму», — говорится в материале. Согласно прогнозам, для того, чтобы завеса сажи развеялась, потребуется около семи лет, еще три года — на то, чтобы восстановился нормальный уровень света.

Кроме того, прогнозируется, что ядерная война способна привести к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что окажет заметное влияние на климат.

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«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», — указано в статье. Утверждается, что применение ядерного оружия Россией и США будет иметь катастрофические последствия для всего мира.

Специалисты подчеркнули, что политики должны быть в курсе возможного варианта развития событий и учитывать эту информацию при принятии решений. «В конечном счете необходимо сокращение ядерных арсеналов и разоружение всех ядерных сторон», — отмечается в тексте.

Согласно выводам авторов исследования, их результаты в целом подтверждают прогнозы прежних климатических моделей атмосферы, в которых рассматривалось возможное влияние ядерной войны на климат.

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