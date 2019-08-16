Порошенко снова назвал себя президентом Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко в электронной декларации называет себя действующим главой государства. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на данные Национального агентства противодействия коррупции.

По информации издания, в декларации, которую политик подал 7 августа, указано, что местом работы Порошенко является Администрация президента, занимаемая должность — президент Украины.

Кроме того, согласно этому документу, Порошенко в последние месяцы получил более 150 миллионов гривен (391 миллион рублей) дивидендов от корпоративного инвестиционного фонда «Прайм Эссетс Кэпитал» и акционерного общества «Международный инвестиционный банк».

15 августа сообщалось, что партия Порошенко «Европейская солидарность» готовит представление в Конституционный суд о незаконности создания Государственного бюро расследований. Бывший президент обвинил бюро в работе на юриста Андрея Портнова, по материалам которого в ведомстве возбуждено 6 дел лично против Порошенко, а в отношении политика и его окружения — 14 дел.

Петр Порошенко во втором туре выборов президента Украины, прошедшем 21 апреля, набрал чуть больше 24 процентов голосов, проиграв своему оппоненту Владимиру Зеленскому, за которого проголосовали 73,23 процента избирателей.

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