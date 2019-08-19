Названы регионы с самой высокой заболеваемостью гастритом

Минздрав России назвал регионы, в которых за пять лет выросла заболеваемость гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки). Результаты исследования опубликовал RT.

За последние пять лет количество жителей с гастритом и дуоденитом увеличилось на 7 процентов. В 2013 году количество пациентов с гастритом и дуоденитом составляло 3,8 миллиона человек. В 2018 году их стало 4,1 миллиона. В целом по России уровень заболеваемости гастритом и дуоденитом в 2018 году составил 2806,8 случаев на 100 тысяч населения.

По данным Минздрава, в 2018 году наибольший уровень заболеваемости гастритом был зафиксирован в Алтайском крае — там зафиксировали 7510,5 случаев на 100 тысяч населения. На втором месте Чувашия — 4735 случаев. На третьем месте Карелия — 4609,9 случаев, Ненецкий автономный округ — 4577,4 случая, а также Санкт-Петербург — 4066,8 случаев.

Меньше всего дуоденитом и гастритом в 2018 году болели в Еврейской автономной области — 1180,1 случай, Северной Осетии — 1513,6 случаев, Кабардино-Балкарии — 1524,8 случаев, Кировской области — 1527,2 случая, а также в Крыму — 1710,4 случая.

Ранее в Минздраве сообщили, что в Иркутской, Кемеровской и Новосибирской областях, а также в Пермском крае в 2018 году существенно выросла заболеваемость ВИЧ. К лидерам по числу заболевших относятся еще 11 регионов: Свердловская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, Самарская, Омская, Томская, Оренбургская области, Алтайский и Красноярский края и Ханты-Мансийский автономный округ. Там проживает половина всех заболевших ВИЧ в 2018 году россиян.

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