Заслуженный артист России Михаил Романов покончил с собой в 68 лет. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в понедельник, 19 августа.

Жена музыканта обнаружила его тело около их дома в Санкт-Петербурге. Отмечается, что Романов страдал от психического расстройства, из-за чего был вынужден уволиться с работы. Он принимал специальные препараты и обращался к психиатрам.

Михаил Романов — российский трубач и музыкальный педагог. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2003 году начал преподавать в Санкт-Петербургской консерватории. Кроме того, он играл в сценическом оркестре театра оперы и балета имени Кирова и был солистом оперной студии Ленинградской консерватории.

8 июля в возрасте 82 лет скончался джазовый музыкант, композитор Герман Лукьянов. В 1960-х он выступал в составе трио с Леонидом Чижиком и Владимиром Васильковым, а в 1978 году основал джазовый ансамбль «Каданс».

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