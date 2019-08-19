В США вспыхнула смертельно опасная эпидемия чумы

В американском штате Колорадо зафиксировали вспышку чумы среди луговых собачек, что вынудило власти частично закрыть заповедник Rocky Mountain Arsenal. Об этом сообщает издание The Independent.

Инфекция распространяется через блох, которые кусают грызунов и заражают их чумной палочкой Yersinia pestis. В места, где специалисты зафиксировали случаи инфицирования луговых собачек, ограничили вход в целях сохранения здоровья и безопасности посетителей. По словам экспертов, существует риск заражения домашних животных. Хотя собаки менее восприимчивы к чуме, чем кошки, они могут стать носителями блох, которые могут заразить людей.

Последняя эпидемия чумы в США была зафиксирована в Лос-Анджелесе в 1920-х годах. В настоящее время большая часть случаев заражения фиксируется в западной части страны, при этом каждый год сообщается в среднем о семи случаях. При этом бубонная чума составляет 80 процентов от всех случаев заболевания чумой в США.

Сотрудники органов здравоохранения обработали луговых собачек инсектицидным порошком, чтобы не допустить распространение блох на других животных.

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