Обнаружена невиданная космическая катастрофа

Ученые коллаборации LIGO заявили о возможном обнаружении первого в истории наблюдений источника гравитационных волн GCN 25324, представляющего собой бинарную систему из черной дыры и нейтронной звезды. При слиянии объектов черная дыра разорвала нейтронную звезду и поглотила ее вещество. Об этом сообщает издание Science News.

Событие зафиксировали 14 августа, однако еще в апреле исследователи выявили признаки сближения черной дыры и нейтронной звезды, хотя сигнал был слабым. По расчетам, столкновение произошло на расстоянии от Земли около 900 миллионов световых лет. Астрономам удалось сузить регион вероятного местонахождения бинарной системы на небосводе до 23 квадратных градусов (видимый размер Луны составляет около половины градуса).

По расчетам, масса самого легкого компонента, который с 99-процентной вероятностью является нейтронной звездой, составляет менее трех солнечных масс. Сама бинарная система с 99-процентной вероятностью представляет собой черную дыру и нейтронную звезду, с менее чем однопроцентной вероятностью — двойную черную дыру или двойную нейтронную звезду.

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