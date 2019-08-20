Убыль населения в России объяснили неумением «мужиков рожать»

Естественная убыль населения в Калужской области, где за первую половину года наблюдалось стремительное падение рождаемости, связана с нехваткой женщин. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил губернатор региона Анатолий Артамонов.

По его словам, стимулировать рождаемость в области пока не получается. «Есть объективные причины: мужики не могут за женщин начать рожать. Если их [женщин] нету — провал демографический сложился на этот период времени. Мы напридумывали эксклюзивных мер, все равно даже с помощью этих мер мы не вытягиваем», — сказал чиновник.

Он отметил, что для беременной и родившей женщины в стране предусмотрено множество льгот и пособий, но это все равно не сильно влияет на ситуацию. При этом Артамонов предположил, что к концу года рождаемость в области может вырасти, но не уточнил, каким образом. «Посмотрим, иногда бывает как-то не очень, а потом выравнивается», — добавил губернатор.

Ранее в Росстате констатировали ускорение естественной убыли населения в стране в первой половине 2019 года. Калужская область попала в тройку лидеров по этой тенденции, хуже ситуация обстоит только в Московской области и на Чукотке. Положительная динамика рождаемости наблюдалась лишь в Москве и Карачаево-Черкесии.

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