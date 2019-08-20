Обнародованы фотографии совершившего аварийную посадку А321 изнутри

В интернете появились фотографии кабины и салона самолета Аirbus 321, который совершил аварийную посадку в кукурузном поле под Москвой 15 августа. Снимки публикует телеканал «360».

Как видно на фото, из салона уже убрали все пассажирские кресла, а на полу раскиданы журналы с инструкциями по безопасности, которые стюардессы раздавали пассажирам во время аварийной посадки.

Кроме того, изображения свидетельствуют о том, что кабина пилотов и лобовое стекло остались целыми, несмотря на жесткое приземление.

15 августа самолет Airbus A321 с 226 пассажирами на борту, летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у лайнера отказали двигатели из-за попавших в них чаек. Пострадали 76 человек. Пилотам присвоили звания Героев России.

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