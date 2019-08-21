Тучная студентка дала отпор ненавистникам снимками в белье

Студентка с весом 235 килограммов решила дать отпор ненавистникам в социальных сетях серией фотографий в нижнем белье. Об этом сообщает Mirror.

23-летняя Лорен Муди (Lauren Mudie) из Уэльса решилась публиковать откровенные снимки с целью вдохновить полных женщин полюбить свое тело. Девушка страдает перееданием, лимфедемой (отек тканей) и психическим расстройством, которые в совокупности не позволяют ей сбросить лишний вес.

«Надо мной всю жизнь издевались в школе, поэтому я всегда беспокоилась из-за своей полноты. Люди полагают, что перестать есть и начать заниматься спортом очень просто, но ведь у каждого человека своя история, — пожаловалась Муди. — Я ни в коем случае не пропагандирую нездоровый образ жизни, поскольку это вечная боль, физический и моральный дискомфорт. Если бы я могла в одну секунду измениться, я бы это сделала. Но это не значит, что я себя ненавижу».

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Лорен опубликовала свое фото в Facebook и получила множество положительных отзывов. «Ты совершенно прекрасна! Твой вес никого не должен волновать, кроме тебя. Оставайся собой», — призвала ее одна пользовательница.

Ранее в августе популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала в соцсетях фрагмент своего обнаженного тела. На снимке запечатлена правая часть туловища Грэм. Она продемонстрировала жировые складки на своем животе и растяжки на бедрах, прикрывая грудь рукой. Поклонники модели осыпали ее комплиментами в комментариях к публикации.

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