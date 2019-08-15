Тучная певица в кружевном нижнем белье стала лицом рекламы модного бренда

Тучная американская певица Бет Дитто стала лицом рекламной кампании бренда Calvin Klein. Об этом сообщает Dazed.

38-летняя Дитто представила линейку нижнего белья осенне-зимней коллекции марки, которая вышла под лозунгом: «Что означает сексуальность?» На одном из появившихся в сети снимков певица позирует в черном кружевном бюстгальтере, лежа на диване, а на другом — черно-белом — придерживает руками голову.

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Автором фотографий стал фэшн-фотограф Дэниэл Джексон, ранее работавший с мировыми знаменитостями, такими как Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон.

Ранее в августе стало известно, что в новой кампании Calvin Klein также приняли участие американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид и британская супермодель Наоми Кэмпбелл. В ролике, снятом канадским оператором Бардией Зейнали, модели по очереди демонстрируют разные предметы нижнего белья на фоне различных декораций.

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