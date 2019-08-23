Tesla созналась в халатности

Производитель электромобилей Tesla и американская торговая сеть Walmart выпустили заявление о примирении. В нем сказано, что обе компании признают неполадки с солнечными батареями Tesla в магазинах Walmart и стремятся совместно решить все проблемы, пишет Reuters.

Фирмы также сообщили, что собираются возобновить работу солнечных батарей, когда обе компании будут уверены, что панели безопасны для использования. Tesla и Walmart хотят, чтобы батареи работали надежно и эффективно, говорится в их совместном заявлении.

Два дня назад, 21 августа, Walmart обвинила Tesla в «грубой халатности» и подала на нее в суд. Причиной тяжбы стали некачественные солнечные батареи компании. Их установили на крышах магазинов торговой сети рабочие, не имеющие должной квалификации. По состоянию на ноябрь 2018 года, из-за солнечных батарей в магазинах Walmart случилось как минимум семь пожаров.

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