Чемпионат WorldSkills Kazan назвали самым масштабным в истории движения

В Казани стартовал 45-й международный Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Торжественная церемония открытия состоялась на стадионе «Казань Арена». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру.

Нынешний Чемпионат WorldSkills Kazan уже назвали самым масштабным в истории движения WorldSkills. Его участниками станет 1 351 человек. В организации проведении чемпионата принимают участие 3,5 тысячи волонтеров в возрасте от 14 до 81 года, а общее количество гостей мероприятия оценивается в 250 тысяч человек.

«WorldSkills давно стал гораздо большим, чем просто конкурсом среди молодежи, фактически, это чемпионат будущего. Здесь люди из разных стран, разных культур могут вместе работать, конкурировать, общаться. Это будущее, в котором есть место для творчества, открытий, для дружбы и новых побед», — заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, обращаясь с приветствием к гостям и участникам чемпионата.

На пресс-конференции, посвященной открытию конкурса, заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отметила, что нынешний чемпионат отличается не только своей масштабностью. Россия также внесла ряд новшеств в его проведение.

«Все страны, которые проводят такие мероприятия у себя, стараются привнести что-то новое в проведение такого знакового события. Мы тоже старались, чтобы наш, 45-й чемпионат чем-то отличался от других. И, как нам кажется, нам удалось привнести и качественные, и количественные инновации в этот праздник-соревнование рабочих профессий», - рассказала Татьяна Голикова. Он отметила, что для проведения 45-го чемпионата был возведен крупнейший выставочный комплекс Казань Экспо, площадь которого составляет 269 тысяч квадратных метров — это самая большая площадка из тех, на которых ранее проводились подобные чемпионаты. В рамках чемпионата представлена и самая масштабная деловая программа в истории подобных мероприятий.

Что касается качественных новшеств, то Россия, по словам Татьяны Голиковой, смогла обогатить чемпионат своими идеями. «По нашей инициативе вместе с основным составом сборной выступят школьники — юниорская линейка соревнований впервые вошла в чемпионат. Ее участниками станут конкурсанты в возрасте от 14 до 16 лет, они соревнуются по 13 компетенциям Worldskills junior. Юниоры также вошли в состав сборной России. Также Россия инициировала проведение в рамках чемпионата состязания по ключевым навыкам экономики будущего Future Skills, которые будут востребованы в перспективе, — это 25 компетенций и 168 конкурсантов из 16 стран. «Мы очень надеемся, что эти новации внесут свой вклад в развитие Worldskills и будут приняты другими странами-будущими организаторами чемпионата», — подчеркнула она.

Участниками пресс-конференции также стали президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, президент WorldSkills International Саймон Бартли, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

«Когда Российская Федерация вступала в движение, основной целью было не только проведение чемпионата и представление собственной сборной, но и, говоря спортивным языком, развитие массового спорта, - рассказал генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, отвечая на вопрос о массовости движения в России.

Говоря о том, как будет развиваться движение в России, он выделил несколько основных направлений. Это реализация проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее», участие в переподготовке мастеров производственного обучения – тех, кто занимается обучением как детей, так и взрослых профессиям, востребованным в современном мире, это проект по переподготовке лиц старшего возраста «Навыки мудрых», благодаря которому люди старшего поколения могут получить новые знания и умения, второй профессиональный шанс.

Саймон Бартли отметил, насколько быстро Россия влилась в мировое движение WorldSkills. Всего семь лет назад Россия присоединилась к движению и уже стала страной-хозяйкой очередного чемпионата. «Это удивительно. Семь лет назад Россия присоединилась к движению, и уже сейчас готова принять мировой чемпионат WorldSkills. Это очень короткий период для такого события», — заявил он.

Мировой чемпионат WorldSkills проводится в России впервые. Конкурсанты будут соревноваться в 56 компетенциях, охватывающих самые разные сферы: от столярного дела до мобильной робототехники, от флористики до обслуживания авиатехники. Победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали. Конкурсанту с наивысшим баллом присуждается премия имени Альберта Видаля, основателя WorldSkills.

WorldSkills — глобальное движение, объединяющее 82 страны и региона. Цель движения — повышение качества профессионального образования и престижа рабочих профессий. С 1950 года чемпионат проводится каждые два года в разных странах мира. В 2021 году чемпионат впервые пройдет на территории материкового Китая в Шанхае.

