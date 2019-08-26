На посвященной инвестициям влияния конференции выступит Рубен Варданян

В Москве 29 августа состоится конференция «Инвестиции влияния. Доходность, репутация и создание будущего», где встретятся российские и зарубежные инвесторы и компании, ориентированные на импакт-проекты. В качестве основного спикера выступит сооснователь бизнес-школы «Сколково», бывший глава инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие организовано краудинвестинговой площадкой StartTrack, инвестиционным клубом «Хедлайнеры» и Ассоциацией импакт-инвесторов при поддержке клуба инвесторов «Узкий круг».

Конференция будет касаться вопросов в сфере преобразующего инвестирования. Участники и гости мероприятия обсудят, как финансировать социально-ориентированные проекты, выйти на новые рынки, повысить репутацию своей компании и вступить в мировое импакт-сообщество с возможностью доступа к международному опыту и глобальным инвестиционным импакт-проектам.

Ключевая сессия конференции пройдет в формате диалога между управляющим партнером RB Partners Алексеем Горячевым и Рубеном Варданяном. Предприниматели поделятся опытом инвестиций, развития социально-ориентированных проектов и ответят на все интересующие гостей вопросы.

«Тренд, который мы видим в 2019 году, — все большая гуманизация проектов, тренд разворота бизнеса в социальную сторону. Это не означает отказа от прибыли. Люди начинают осознавать, почему бизнес вообще зарабатывает деньги, — он полезен социуму и не может существовать отдельно», — отметил Горячев.

После интервью состоится панельная дискуссия импакт-инвесторов при участии основателя компании Allmende Маттео Ланди и основателя Scandinavian Capital Holdings, соучредителя Propetly Сергея Казаченко. Встречу продолжит панельная дискуссия импакт-компаний, где выступят представители компаний «Моторика», Propertly и Humanventure.