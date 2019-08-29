Грузия захотела экономической свободы от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России. Такое мнение высказала президент страны Саломе Зурабишвили, выступая на международном форуме во Франции, передает «Интерфакс».

«Мы должны приложить максим усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», — заключила она и добавила, что страна ожидает иностранных инвестиций в свою экономику, притока европейских туристов, а также увеличения числа европейских потребителей местной продукции.

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По мнению Зурабишвили, Москва пытается ограничить возможность Тбилиси развиваться по европейскому пути. Президент подчеркнула, что ничто не может изменить желания Грузии вернуться в Европу, передает «Грузия Online». «Экономические санкции России были направлены на то, чтобы изменить выбранный нами путь, но они не сработали. Война 2008 года была попыткой России изменить нашу стратегическую, прозападную ориентацию. Мы видим, что эта попытка не имела успеха», — сказала Зурабишвили.

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля. В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.

В конце августа президент Грузии сказала, что отношения между странами можно восстановить, если Москва изменит свою позицию. Российские власти полагают, что Зурабишвили должна принести извинения за высказывания об агрессии России.

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