Белых мужчин обвинили в контролировании индустрии кино

Белокожие мужчины остаются ключевыми фигурами в индустрии кино и контролируют финансовые потоки, связанные с дорогостоящими фильмами. Об этом объявила глава Лондонского кинофестиваля Триша Таттл, передает The Guardian.

Таттл отметила, что «невидимый барьер» для женщин также остается в киноиндустрии. «У меня есть подруги-кинематографистки, которые снимают фильмы и телешоу, и они разочарованы тем фактом, что не могут получить бюджеты, которые выдают некоторым кинематографистам мужского пола, так что эта проблема до сих пор актуальна», — заявила она.

Причиной «невидимого барьера» Таттл назвала то, что обычно решения о создании блокбастеров принимают белокожие мужчины.

Глава Лондонского кинофестиваля добавила, что в 2019 году выросло число режиссеров женского пола, попавших в конкурсную программу. Она подчеркнула, что женщинам не выдавались специальные квоты и каждая работа была включена в программу заслуженно.

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