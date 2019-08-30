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Правительство отказалось обсуждать продление ЕНВД

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Правительство России не намерено обсуждать продление режима единого налога на вмененный доход (ЕНВД), прекращающего действие с начала 2021 года. Об этом сообщает «Коммерсант». Ранее с идеей продления ЕНВД до 2024 года выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По мнению Минфина и Федеральной налоговой службы (ФНС), реальная налоговая нагрузка по ЕНВД составляет сейчас менее 1 процента выручки, режим используется в основном для налоговой оптимизации и остается последней массовой «брешью» в системе налогообложения. В Государственной Думе и бизнес-объединениях с отказом от ЕНВД согласны. Минфин будет в 2020 году готовить подробные объяснения по переходу налогоплательщиков, использующих ЕНВД, на современные «цифровые» режимы.

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на инициативу Бориса Титова ответил, что правительство готовит информационную кампанию по разъяснению порядка перевода индивидуальных предпринимателей и юридических лиц на другие налоговые режимы. По мнению министра финансов, режим ЕНВД продлевать не следует, но нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, с тем чтобы бизнес, который работает в этом формате, не имел дискомфорта и не испытывал каких-либо неожиданностей при отмене режима.

ЕНВД — второй по популярности специальный режим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения (УСН). Им сейчас пользуются 200 тысяч юридических лиц и до 1,8 миллиона индивидуальных предпринимателей, это 36 процентов от всех использующих специальные режимы. Налог уплачивается в местные бюджеты, что делает его близким к патентной системе налогообложения, — на нее, по оценкам ФНС, перейдет с 2021 года большая часть этих налогоплательщиков.

Статистика, представленная ФНС, красноречиво свидетельствует, что в 2018 году общий вмененный доход по ЕНВД составил 904,2 миллиарда рублей, увеличившись с 2017 года на 1,3 процента,— при этом налоговые сборы по нему составили 64,5 миллиардов рублей, что на 8,7 процента меньше прошлого года. С 2014 года снизились и номинальная сумма вмененного дохода по ЕНВД (на 0,3 процента), и сборы (на 16 процентов), и число плательщиков (на 4,8 процента). При этом поступления от УСН (при практически том же числе плательщиков — 2,2 миллиона) выросли в 2018 году на 4,5 процента, сумма уплаченного налога больше в семь раз, чем налоги с ЕНВД (422 миллиарда рублей), а выручка составила 17 триллионов рублей.

Ситуация, в которой один и тот же малый и средний бизнес в режиме ЕНВД снижает платежи, а в режиме УСН — повышает, трактуется ФНС однозначно: речь идет об использовании ЕНВД для «генерации ненаблюдаемых доходов». По словам главы ФНС Михаила Мишустина, анализ выручки по ЕНВД после введения онлайн-касс (с 1 июля 2019 года работающие в таком режиме могут не использовать ККТ, если не имеют наемных работников) показал, что «средняя ставка налога для них составляет 0,81 процента» — средний размер вмененного дохода плательщика ЕНВД составляет 450 тысяч рублей в год, средняя выручка по онлайн-ККТ — более 12 миллионов рублей в год.

«Для большинства малых предпринимателей переход на другой налоговый режим не повысит налоговую нагрузку, а в некоторых случаях может и снизить ее»,— заявил «Коммерсанту» Михаил Мишустин. Кроме того, опыт ФНС по маркировке меховых изделий продемонстрировал активное использование ЕНВД для организации оборота контрафакта и занижения таможенной стоимости импорта. А дробление бизнеса для формального соответствия условиям ЕНВД (до 100 занятых) позволяло в отдельных случаях создавать группы компаний с продажами в 1,7 миллиарда рублей в год с эффективной ставкой налога в 0,1 процента оборота.

«Дискуссия, которую сегодня пытаются развернуть по поводу сохранения ЕНВД, лишена всякого смысла», - заявил «Коммерсанту» руководитель бюджетно-налогового комитета Госдумы Андрей Макаров. По словам самого влиятельного в парламенте специалиста по налоговой системе этот режим обречен. ЕНВД создавался как временный при отсутствии возможности у правительства контролировать уплату налогов в малом бизнесе, цифровизация ФНС исправила ситуацию, модернизация режима бессмысленна, и сейчас он, по сути, является «антицифровым». Президент «Опоры России» Александр Калинин заявил «Коммерсанту», что продление режима «неоправданно» — набор мер, анонсированный правительством для переходного периода с 2021 года, бизнес устраивает.

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