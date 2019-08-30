Воробьев дал поручения по сырному фестивалю в Истре

Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился заранее начать подготовку к следующему сырному фестивалю в Истре, он указал на возросшую популярность этого мероприятия. Его слова цитирует телеканал «360».

В фестивале «Сыр Пир Мир» приняли участие более 300 фермеров из 44 регионов России, в качестве гостей мероприятие посетили 130 тысяч человек.

«Такая популярность обязывает нас к серьезной подготовке. Все должно соответствовать — и дороги, и парковки, и туалеты. Если мы не будем поднимать уровень, то может наступить разочарование», — сказал губернатор.

Он поручил министерству сельского хозяйства и продовольствия и муниципальным властям поддержать организаторов фестиваля.

6 августа Андрей Воробьев заявил, что через некоторое время регион может занять лидирующую позицию по производству сыра. По его словам, профильные ведомства делают для этого все возможное, в частности, с этой целью в области был создан сырный кластер.