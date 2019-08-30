В Москве водитель разбил чужую Lamborghini и попал в больницу

В центре Москвы столкнулись Lamborghini и BMW. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Авария произошла на Большой Грузинской улице, рядом с Московским зоопарком. Пострадали два человека, находившиеся в Lamborghini.

По утверждению источника канала, 38-летний водитель спорткара не справился с управлением и на большой скорости выехал на встречную полосу. По некоторой информации, он не является владельцем машины.

Водитель и пассажир доставлены в больницу. Позднее выяснилось, что второй пострадавшей стала бизнесвуман Марина Мелехова, у нее серьезная травма позвоночника.

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