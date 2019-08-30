Три библиотеки Подмосковья модернизируют в образовательные центры

Три библиотеки Подмосковья модернизируют в современные образовательные центры в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области в пятницу, 30 августа.

Учреждения переоборудуют в рамках федерального проекта «Культурная среда» по итогам конкурсного отбора. Так, современной литературой снабдят

библиотеку им. А. С. Горловского в Сергиевом Посаде, Сергиевскую сельскую библиотеку в Коломне и библиотеку Егорьевска. Кроме того, в учреждениях запустят ряд краеведческих и образовательных программ.

Проект модернизации библиотеки Егорьевска ориентирован на работающую молодежь. Для нее также закупят современную компьютерную технику.

«В 2020 году здесь сформируют мультиформатную медиасреду, которая позволит молодым людям учиться, работать и воплощать свои творческие проекты в библиотеке», — говорится в сообщении.

От Московской области на конкурс на создание модельных библиотек в 2020 году было подано максимально разрешенное количество заявок — 20. На создание 660 модельных библиотек Минкультуры России направит 4,2 миллиарда рублей.