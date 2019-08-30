Signal объявил даты проведения фестиваля в 2020 году

Стали известны даты проведения четвертого музыкального фестиваля Signal. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие организуют с 20 по 23 августа в Никола-Ленивце Калужской области. Известно, что для гостей будет доступно четыре сцены, однако список артистов пока не раскрывается. На сайте уже запущена продажа билетов по минимальной цене — 2900 рублей.

«При кажущейся взрослости, фестиваль еще ребенок. Еще не собраны все инсталляции, не построены лучшие сцены, не приглашены все любимые артисты — все впереди. Signal 2020 об этом и ни о чем другом», — говорится в сообщении организаторов.

В 2019 году на фестивале Signal выступило порядка 70 артистов, среди них — Objekt, Andy Stott, Samuel Kerridge, tINi, Francesco Del Garda, Phase Fatale, Karenn, Efdemin и Lutto Lento.

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