Воробьеву вручили диплом за заслуги в сотрудничестве с МГУ

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий вручил губернатору Московской области Андрею Воробьеву диплом за заслуги в сотрудничестве с университетом. Об этом сообщает РИАМО в понедельник, 2 сентября.

Воробьев поблагодарил команду вуза за плодотворное взаимодействие.

«Во многом благодаря кафедрам МГУ нам удается делать прорыв в среднем и высшем образовании Подмосковья. Все, кто поступает в Московский университет, — это люди с лидерскими амбициями», — сказал Воробьев.

В январе он отметил важность интеграции Московского госуниверситета в педагогические университеты области. По его словам, в ряде подмосковных школ организованы университетские классы, к примеру, преподаватели МГУ рассказывают ученикам последние методики изучения точных наук.

Мособласть сотрудничает с университетом в рамках проекта «Вернадский», направленного на формирование научно-образовательных консорциумов. Губернатор также является членом попечительского совета МГУ.