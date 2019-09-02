В России оценили решение Германии о бизнесе цифровых монополий

Решение немецких властей о запрете экспортирования личных данных пользователей — довольно революционно. Об этом заявил директор Института права и развития ВШЭ-Сколково и Антимонопольного центра БРИКС Алексей Иванов, передает газета «Взгляд».

По его словам, немецкий регулятор впервые официально признал то, что не могло корректно описать антимонопольное право — монополизацию рынков за счет контроля данных. Иванов отметил, что власти Германии проявили гибкость и приняли решение на стыке антимонопольного права и права персональных данных.

Эксперт считает, что опыт Германии показал, что адаптация антимонопольного регулирования должна идти через изменение законодательства, а не практику. Это объясняется зависимостью судов от представлений прошлой эпохи и накопленного опыта.

Иванов напомнил, что многое из того, что сейчас рассматривают законодатели в Германии, предлагали в России больше года назад в рамках первой редакции Пятого антимонопольного пакета. Предложение было отвергнуто из-за зависимости юридического сообщества от устаревших представлений о роли антимонопольного регулирования в развитии новой экономики. По мнению специалиста, в России будут заимствовать новый законодательный опыт у немцев после его принятия.

В феврале Федеральное ведомство по картелям ФРГ посчитало, что использование пользовательских данных, которые Facebook собирает на различных платформах — злоупотребление доминирующей рыночной позицией соцсети. В конце августа Facebook через суд добился отмены запрета антимонопольного ведомства на экспорт личных данных пользователей. Суд посчитал, что если сбор этой информации нарушает правила защиты данных пользователей, не обязательно, что при этом также нарушается антимонопольное законодательство.

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