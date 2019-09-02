В Якутске введен режим ЧС из-за резкого обмеления Лены

Режим ЧС введен в Якутске из-за резкого снижения уровня воды в реке Лене. В городе могут начаться перебои с водоснабжением, говорится на сайте городской администрации.

«Режим ЧС вводится в связи с уровнем воды, сохраняющимися ниже проектных отметок, лимитирующих судоходство на реке Лена у города Якутска, а также в связи с возникновением угрозы обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения населению города», — цитирует пресс-служба текст распоряжения мэра Сарданы Авксентьевой.

В организации изданию Yakutia.Info сказали, что сейчас уровень воды в Лене ниже нормы на 2,5 метра, что считается критической отметкой для судоходства, и выше зимнего минимума на 1,3 метра. «Если такие уровни воды сохранятся до образования ледостава (октябрь-ноябрь), создастся угроза прекращения поступления воды в ковш водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал" и, как следствие, под угрозой окажется бесперебойное и качественное водоснабжение города», — отметили в «Водоканале».

Предприятие разрабатывает проект по расширению не менее чем в два раза прорези в русле реки около водозабора, чтобы вода беспрепятственно поступала туда. Работы начнутся в середине сентября.

В середине августа «Вести.Иркутск» сообщали, что низкий уровень воды в Лене побил рекорд 30-летней давности. Многие катера и суда сели на мель, по реке не могут пройти танкеры и баржи. В отдельных местах глубина водоема не превышала 30 сантиметров. Под угрозой вымирания оказалась местная рыба. Одной из причин обмеления метеорологи называли лесные пожары, дым от которых разъедал облака, что препятствовало дождям.

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