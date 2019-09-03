Погибшего в Заполярье российского туриста больше месяца сторожил верный пес

Пожилой турист из Санкт-Петербурга погиб во время похода в Заполярье в Ловозерских тундрах. Об этом сообщает «Фонтанка».

66-летний петербуржец отправился в Мурманскую область еще в середине лета. 27 июля, после того как турист оставил машину на парковке и пошел в сторону Сейдозера на Кольском полуострове, он перестал выходить на связь.

2 сентября тело туриста обнаружили в 3,5 километра от того места, где он припарковал автомобиль. Рядом с погибшим россиянином все это время находилась его собака, которая сторожила тело хозяина. Кроме того, недалеко от тела следователи нашли палатку, продукты питания и снаряжение. Воспользоваться ими путешественник не успел.

Как отмечает следственный комитет, точная причина и дата смерти будут известны после судебно-медицинской экспертизы. Очевидных признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

В августе 2018 года спасатели Карачаево-Черкесии спустили с Эльбруса тело альпинистки, погибшей, предположительно, при восхождении на самую высокую гору Европы 31 год назад. Как выяснилось, это была Елена Константиновна Базыкина 1951 года рождения из Ленинградской области.

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