На фестивале Comic Con Russia состоится премьера аниме «Дитя погоды»

На фестивале Comic Con Russia 2019 состоится специальный предпремьерный показ мультфильма «Дитя погоды». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что «Дитя погоды» — это новый проект создателя современного японского аниме Макото Синкая, рассказывающий историю любви. Он выдвинут от Японии на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, в родной стране он уже собрал в прокате более 100 миллионов долларов. В российских кинотеатрах ленту начнут показывать с 31 октября.

Шестой Comic Con Russia пройдет с 3 по 6 октября в «Крокус Экспо», павильон №1. Одновременно с фестивалем состоится 14-я ежегодная выставка интерактивных развлечений «ИгроМир».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!