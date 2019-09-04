Подмосковье заинтересовалось мировыми экологическими организациями

Подмосковье планирует войти в международные экологические организации, заявил заместитель министра экологии и природопользования региона Владислав Холодков. Его цитирует РИАМО в среду, 4 сентября.

«Для Подмосковья чрезвычайно актуальны проблемы, связанные с загрязнением воздуха. Поставлена задача: в ближайшие пять лет снизить количество выбрасываемых парниковых газов на 20 процентов», — сказал он, выступая на Климатическом форуме городов в Москве.

По его словам, работа в этом направлении требует использования современных передовых технологий, доступ к которым откроет полноценное членство Московской области в ведущих мировых объединениях.

Холодков подчеркнул, что в процесс борьбы с загрязнением окружающей среды нужно включаться как можно скорее.

Подмосковье одним из первых регионов перешло на новый экологический стандарт обращения с отходами, который в числе прочего предполагает раздельный сбор мусора.

