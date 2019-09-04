Путин похвастался самым крупным атомным ледоколом в мире

Президент России Владимир Путин показал премьер-министру Индии Нарендру Моди макет самого крупного атомного ледокола в мире. Об этом в среду, 4 сентября, сообщает в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Путин и Моди посетили судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье, на котором планируется строительство нового ледокола.

По словам российского лидера, судно сможет проходить льды любой толщины. «Принято решение о строительстве этих кораблей ледокольного класса для обеспечения круглогодичной проводки судов по северному маршруту», — сказал Путин.

Премьер-министр Индии приехал во Владивосток 3 сентября, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме. В этот же день Владимир Путин прилетел в столицу Приморья.

Нарендра Моди в одном из интервью в преддверии форума рассказал об особых отношениях с президентом России. По его словам, речь идет об особой легкости в общении.

Восточный экономический форум проходит с 4 по 6 сентября.

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