Порошенко дал советы по принуждению России к миру

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия на протяжении пяти лет пытается забыть о минских соглашениях. Об этом политик написал в опубликованном Facebook посте, который посвящен пятилетней годовщине подписания первых минских соглашений.

По словам Порошенко, положения документа, которые провозглашают «немедленное прекращение огня, обеспечение постоянного мониторинга за границей со стороны ОБСЕ и вывод российских войск и оружия с территории Украины, немедленное освобождение всех заложников и незаконно удерживаемых лиц» игнорируются Москвой. Кроме того, он заявил, что эти положения являются ключевыми в «мирном плане Порошенко» и с их подписания «началось длительное, многолетнее принуждение российского агрессора к миру».

Как отмечает экс-президент Украины, принуждение заключается в том, чтобы «как через применение санкций, так и военной помощью давить на Россию — не только политически, но и конкретными мотивационными мерами». «Мы впервые на практике проверили эффективность формулы — решительность Украины, умноженная на поддержку союзников, дает сдерживание России из-за увеличения для нее цены агрессии», — пишет он.

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Минскими соглашениями принято называть два документа, которые были подписаны в сентябре 2014 года. Первый документ трехсторонняя контактная группа в Минске в составе представителей России, Украины и ОБСЕ утвердила 5 сентября. Это был так называемый минский протокол, состоявший из 12 пунктов, в которых обговаривался ряд мер по прекращению конфликта в Донбассе. Он составлен на основе мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив российского лидера Владимира Путина.

Второй — меморандум по соблюдению режима прекращения огня на Украине — представители контактной группы согласовали 20 сентября. Некоторые положения из предыдущего документа здесь были существенно расширены и получили новую трактовку. В меморандуме также появился пункт об отводе вооружений калибром свыше 100 миллиметров от линии соприкосновения.

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