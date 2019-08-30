В России оценили план решить конфликт в Донбассе за полгода

Россия положительно оценивает намерение нового главы МИД Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе за полгода. Об этом РИА Новости сообщил высокопоставленный дипломатический источник.
«То, что господин Пристайко выразил заинтересованность в скорейшем урегулировании, естественно, мы можем только приветствовать», — указал собеседник агентства. По его словам, похвально стремление заняться проблемой на деле, а не на словах.
В то же время он отметил, что сделать подобное можно лишь при соблюдении минских соглашений и прямом диалоге сторон. «Они являются основой урегулирования, отхода от них или изменения формата переговоров быть не может», — указали в МИД России.
Ранее Пристайко заявил о планах за полгода добиться прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. По его словам, президент страны Владимир Зеленский предложил ряд компромиссных шагов, направленных на налаживание контактов с людьми за линией соприкосновения.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда в апреле Донецкая и Луганская народные республики провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. С целью деэскалации конфликта в феврале 2015 года на саммите в Минске лидерами Германии, Франции, Украины, России был согласован документ, известный как минские соглашения. Согласно договоренностям, воюющие стороны обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.