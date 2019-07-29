США захотели творчески разобраться с Донбассом

Новое руководство Украины может привнести новые идеи в разрешение конфликта в Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне, сообщает ТАСС.

«Они только что провели парламентские выборы, [у них] новый президент. Надеюсь, это приведет к появлению ряда более творческих идей относительно того, как урегулировать данную проблему», — заявил глава американской дипломатии.

Он также подчеркнул, что в Донбассе все еще ведутся настоящие боевые действия, хотя и не каждый день. «Конфликт на Украине подлинный. (...) Это совершенно реально», — добавил Помпео.

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Ранее в июле в Госдепартаменте указывали, что США не поддерживают изменение форматов международных переговоров, касающихся ситуации на Украине.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится с 2014 года, когда в апреле ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти. За это время сторонами конфликта неоднократно объявлялся и нарушался так называемый режим тишины.

С целью деэскалации конфликта на юго-востоке Украины в феврале 2015 года на саммите в Минске лидерами Германии, Франции, Украины, России был согласован документ, известный как Минские соглашения. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.

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