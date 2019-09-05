Модель потратила состояние на внешность сексуальной подружки кролика Роджера

Instagram-модель из американского штата Флорида потратила целое состояние на внешность своего мультипликационного кумира — Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?». Об этом сообщает The Sun.

31-летняя Линди Ли Нунциато (Lindi Lee Nunziato) прославилась в соцсети и собрала миллионную аудиторию благодаря необычной внешности. Чтобы походить на любимого персонажа, женщина отдала 53 тысячи фунтов стерлингов (4,3 миллиона рублей) на пластические операции, включая три увеличения груди. По ее словам, все ее усилия окупаются и приносят плоды в виде внимания и подарков от армии поклонников.

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Американка рассказала, что легла на первую операцию в 19 лет. «С самого детства я мечтала об огромной груди, и все из-за Джессики Рэббит, — утверждает она. — Мне нравится, что в Instagram я красуюсь перед всем миром. Меня каждый день зовут замуж». Из-за неординарной внешности ее часто приглашают на фотосъемки.

Ли Нунциато тщательно следит за своей фигурой: каждое утро она выполняет кардио, а по вечерам посещает тренажерный зал. Женщина утверждает, что она никогда не делала операций на лице. Также модель призналась, что семья пытается контролировать ее тягу к трансформации тела.

Женщина предупреждает своих фанаток не следовать слепо ее примеру и тщательно изучать последствия пластики. «Не делайте это только ради внимания и признания в соцсетях», — призвала она.

В 2018 году сообщалось, что американская модель Карли Мерсола заплатила более 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей по текущему курсу) за многочисленные пластические операции. Она пыталась добиться внешности подружки кролика Роджера — Джессики Рэббит. Для этого она увеличила губы и грудь, добившись размера H, а также изменила форму подбородка с помощью импланта и инъекций ботокса.

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