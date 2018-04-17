Американка потратила состояние на внешность подружки кролика Роджера

Американская модель Карли Мерсола (Carly Mersola) потратила целое состояние ради внешности своего кумира — подружки кролика Роджера. Ее историю рассказало издание Daily Mail.

Мерсола заплатила более 50 тысяч долларов (около 3,1 миллиона рублей) на многочисленные пластические операции. 26-летняя модель увеличила губы и грудь, добившись размера H, а также изменила форму подбородка с помощью импланта и инъекций ботокса. Все это она сделала, чтобы стать похожей на Джессику Рэббит, роковую красавицу из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», известную своими внушительными формами и тонкой талией.

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Модель не собирается останавливаться на достигнутом: в будущем она планирует скорректировать форму ягодиц и еще увеличить грудь. «Я хотела увеличить то, что дала мне природа. До операций я была не столь заметной, но, как по мне, красивой», — комментирует свои операции Мерсола. По ее словам, некоторые врачи отказываются увеличивать ей губы, потому что боятся осложнений.

Мерсола не обращает внимания на осуждение окружающих, так как считает, что искусственная внешность интереснее натуральной, поэтому пластические операции делают ее счастливее. «Всегда надо делать то, что делает тебя счастливым. Не имеет значения, что подумают другие, пока ты не причиняешь им вред», — отметила она.

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