На Кипре утонул двухлетний мальчик из России

Мальчик, уроженец России, утонул в бассейне одного из домов на Кипре. Об этом пишет газета Philenews.

Ребенок в возрасте 2,5 лет, постоянно проживавший с родителями в деревне Аргака, остался без присмотра и упал в бассейн. В бессознательном состоянии мальчика доставили в больницу, но врачи оказались бессильны, через несколько часов он умер.

1 сентября шестилетний мальчик из России погиб в США, утонув в Атлантическом океане. Дедушка смог вытащить ребенка из воды на пляже Гуд-Харбор в городе Глостер. Мальчик был доставлен в местную больницу, где врачи констатировали смерть.

18 августа стало известно, что в отеле турецкого Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга. Под водой ее увидел отец. Мужчина пытался вытащить дочь, но тяга в трубе насоса была сильнее. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи боролись за жизнь россиянки 10 дней, но спасти ее не удалось.

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