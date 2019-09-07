Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на журналиста Дмитрия Киселева.

Как сообщалось ранее, началась подготовка к обмену заключенными между Россией и Украиной. Из московского следственного изолятора «Лефортово» выехали автобусы, в которых, предположительно, находятся украинские военные, которые нарушили государственную границу России в Керченском проливе.

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Кроме того, журналисты сообщили, что из санатория под Киевом вывезли несколько россиян, которые, по некоторым данным, уже направляются в Москву.

Кирилл Вышинский был освобожден из СИЗО под личное обязательство 28 августа. Его задержали в мае 2018 года по обвинению в государственной измене. По версии украинских силовиков, в 2014 году Вышинский в Крыму агитировал за присоединение полуострова к России, затем информационно поддерживал самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. За свою деятельность журналист тайно получал деньги из России, полагают украинские спецслужбы.

Вышинский отрицает свою вину. В 2015 году он получил гражданство России, но от украинского паспорта не отказывался.

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