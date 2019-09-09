В Москве выступит Лобода

Российская певица Светлана Лобода выступит в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Концерт пройдет 19 октября на крытой площадке «ВТБ Арена» — «Динамо». Лобода выступит с программой Superstar. По словам организаторов, шоу будет включать «головокружительные трюки, сногсшибательную хореографию, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые знает каждый».

«Самое яркое явление на современной сцене, которая диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и последние тенденции в мире шоу-бизнеса», — описывают певицу организаторы мероприятия.

В августе народная артистка СССР Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей и новой примадонной.

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