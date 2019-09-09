Назван российский город с самыми красивыми женщинами

Туристический портал «ТурСтат» к Международному дню красоты, который празднуют 9 сентября, представил рейтинг российских городов с самими привлекательными девушками. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Для этого специалисты сервиса обратились к пользователям сети с вопросом: «В каком российском городе проживают самые красивые женщины?»

Лидером рейтинга стала Москва, за которую проголосовало 23 процента участников опроса. На втором месте оказался Санкт-Петербург, выбранный 10 процентами респондентов, а третью и четвертую строчку заняли Новосибирск и Ростов-на-Дону, набравшие по шесть процентов голосов.

Кроме того, в рейтинге оказались Екатеринбург (пять процентов), Казань (пять процентов), Красноярск (пять), Самара (пять), а также Краснодар, Сочи, Омск и Уфа, за каждый из которых проголосовали по четыре процента опрошенных.

Замыкают рейтинг городов с самыми привлекательными женщинами Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, набравшие по три процента голосов.

В мае пользователи сайта знакомств BeautifulPeople выбрали страны с самыми «некрасивыми» жителями. Лидерами этого рейтинга стали британцы. За ними последовали индийцы, россияне и филиппинцы.

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