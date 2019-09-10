Консультации о воспитании детей заинтересовали подмосковных родителей

Консультацию по вопросам воспитания детей получили 500 жителей Подмосковья, сообщила министр образования региона Ольга Забралова. Ее цитирует РИАМО во вторник, 10 сентября.

«1 августа в Московской области стартовал уникальный проект бесплатного консультирования родителей по психологическим и педагогическим вопросам воспитания детей», — рассказала Забралова.

Всего, по ее словам, заявки на общение со специалистами подали 1750 родителей. Бесплатные консультации проводят педагоги, психологи, логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию, уточнила министр.

Проект нашел положительный отклик у родителей, отметила она. По ее словам, чаще всего родителей волнуют вопросы эмоционального и речевого развития ребенка, адаптации в детском саду.

Проект реализуется на безе детских садов и социальных центров.