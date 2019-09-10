Стас Намин и «Цветы» выступят в Кремлевском дворце

В Кремлевском дворце пройдет юбилейный концерт группы Стаса Намина «Цветы». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«"Цветам" — пятьдесят лет! А значит, пятьдесят — первому противостоянию запретам советской эстрады, пятьдесят — первым веяниям свободы в российской музыкальной культуре, пятьдесят — отечественной рок-музыке, ведь именно "Цветы" стали ее основоположниками», — отмечают организаторы мероприятия.

Концерт состоится 19 ноября. Вместе с «Цветами» на сцене выступят, в частности, Гарик Сукачев, Жанна Агузарова, Сергей Мазаев, Леонид Агутин, Дмитрий Ревякин из группы «Калинов мост», Алексей Романов из «Воскресенья», рэпер Баста, а также группы «БИ-2» и «Чайф».

Приобрести билет и подробнее узнать о мероприятии можно на официальном сайте.

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