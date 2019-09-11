Воробьев открыл новые линии на итальянском заводе в Солнечногорске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл две новые линии производства на итальянском заводе по производству макаронных изделий в Солнечногорске. Об этом сообщает РИАМО в среду, 11 сентября.

По словам главы региона, с расширением производства на предприятии появится более 50 новых рабочих мест.

«Я с большим удовольствием присутствую на фабрике, которую посетил четыре года назад, с большим удовольствием присутствую на расширении производства», — сказал Воробьев.

Он заверил, что правительство региона и власти округа окажут поддержку предприятию.

В октябре прошлого года Воробьев и председатель совета директоров компании Barilla Гвидо Мария Барилла в присутствии президента Владимира Путина подписали соглашение о развитии инвестиционного сотрудничества.

К 2022 году компания планирует построить в регионе еще один комплекс, производственная мощность которого составит 300 тонн в сутки. В результате будет создано более 400 новых рабочих мест.