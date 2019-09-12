Туристы сфотографировали город сверху и оказались в тюрьме

Путешественники из Австралии оказались в тюрьме Ирана из-за видео и фотографий, снятых на дрон. Об этом сообщает The Guardian.

Арестованными оказались блогеры Джоли Кинг и Марк Фиркин. Предположительно, пару задержали за несанкционированный запуск дрона недалеко от Тегерана, где они остановились в кемпинге. Отмечается, что в стране можно использовать беспилотники только по специальному разрешению. Семьи туристов считают, что произошло недоразумение и путешественники не знали об иранском законе.

Власти Австралии ведут переговоры с Ираном и выступают за освобождение своих граждан. Близкие австралийцев выразили надежду на то, что пара в скором времени вернется домой. Они также отметили, что больше не хотят комментировать ситуацию, и попросили не беспокоить их.

Проектировщица зданий Джоли Кинг и менеджер в сфере строительства Марк Фиркин ведут блог о своих путешествиях под названием The Way Overland с 2017 года. Десятки видео и фотографий, размещенных в Instagram и YouTube блогеров, сняты с помощью дрона. Они выкладывали видео примерно раз в неделю, и их подписчики забеспокоились, когда Кинг и Фиркин молчали дольше обычного. Последний пост в социальных сетях был сделан из Нарынской области Кыргызстана 26 июня, а видео из Пакистана было опубликовано 25 июня.

В августе 2019 года французская пара, отдыхавшая на Сардинии, украла песок с пляжа в качестве сувенира, из-за чего им грозило до шести лет тюрьмы. Французов поймали с 14 пластиковыми бутылками, наполненными песком общим весом 40 килограммов, которые они спрятали в багажнике. Нарушители утверждали, что не знали о том, что совершают преступление, когда собирали песок на пляже Киа.

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