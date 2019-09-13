Вопрос о правильном хранении шоколада рассорил пользователей сети

Пользователи Facebook поспорили о том, где правильно хранить шоколад. Дискуссию спровоцировала полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс, опубликовавшая в соцсети пост с осуждением тех, кто хранит лакомство в холодильнике.

«Люди, убирающие шоколад в холодильник — это те же, кто не придерживаются правила ехать по левому ряду (одно из правил дорожного движения в Австралии. — прим. «Ленты.ру»). Мы теперь наблюдаем и за теми, и за другими», — написали полицейские в публикации.

Пост стал вирусным, набрав 29 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. Некоторые юзеры согласились с мнением полиции. «Настало время сделать что-то с монстрами, которые замораживают шоколад», — написал один из пользователей. «Это ненормально и сродни преступлению», — согласился с ним другой.

Однако многие заявили, что в местном климате хранить шоколад при комнатной температуре не представляется возможным. «С нашим летом? Вы уверены? Хотите, чтобы муравьи развелись», — отметил комментатор Troy Neal. «Нет ничего более приятного, чем вгрызаться в кусок твердого, холодного, вкусного шоколада», — добавил другой юзер.

Полиция ответила всем несогласным, напомнив им, что они живут в Новом Южном Уэльсе, а не в пустыне Симпсон. В споре даже поучаствовала член парламента от лейбористской партии Соня Катлин (Sonia Kathleen). «У меня шоколад дома долго не хранится, поэтому не вижу необходимости убирать его в холодильник», — написала она.

Ранее другая тема спровоцировала вражду между пользователями сети — нестираные подушки. Одни юзеры признались, что не стирали их с момента покупки, другие настаивали на том, что подушки, также как и наволочки, нужно стирать регулярно.

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