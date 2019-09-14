Россия
 
Последние новости
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
На Украине предложили исключить дружбу с Россией из учебников
НХЛ наказала пойманного на кокаине Кузнецова
Волк напал на людей в Крыму
Глава полиции подмосковного города стал фигурантом дела об убийстве
Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром
Богомолов согласился стать «первой леди» в случае президентства Собчак
В московском аэропорту пожаловались на «мяуканье из стен» 
Гиперзвуковому «Циркону» предрекли цезиевый стелс-щит
Новости партнеров

В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Смоленков

В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей. Такое мнение «Комсомольской правде» высказал историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов.

Соколов напомнил, что в 2010 году в США сбежал полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев. В отличие от Смоленкова, американские СМИ не приписывали Потееву звание «шпиона наивысшего уровня», но ФСБ возбудила уголовное дело, а через год после бегства суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима за государственную измену и дезертирство. Историк рассуждает, что Смоленков сбегает в июне 2017 года, и на протяжении двух лет «ни заочного суда, ни шума в американских СМИ». «Только 9 сентября пресса в Штатах как по команде затевает скандал вокруг него», — говорит он.

Соколов признался, что его удивил тот факт, что «шпион» спокойно живет в своем доме в американском штате Виргиния, который купил на свое имя, и журналисты сразу нашли все данные о недвижимости. «Ребята, так не бывает с особо ценными агентами! Им меняют внешность, документы, прячут. Не дай бог с агентом что случится. Это ударит по престижу самой спецслужбы», — отметил историк. По его словам, если верить американским СМИ, то Смоленков нанес России больший урон, чем Потеев. Писатель иронизирует, что если журналисты смогли найти его дом, то «профессионалы из Москвы могли спокойно за два года "передать привет" предателю».

В то же время Соколов отметил, что Смоленков действительно сотрудничал с ЦРУ, но, учитывая его служебное положение, знал немного. Вся та информация, которую он, по утверждению СМИ, передал спецслужбам, была вне его компетенции. «Скорее, передавал хозяевам "личностную информацию": разговоры сослуживцев, слухи», — заметил эксперт. Он уверен, что россиянина ввязали в политическую игру против "наметившейся в августе новой «перезагрузки"» (речь идет о предложении президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8), и против самого американского лидера в преддверии выборов.

О том, что появление в СМИ информации об американском шпионе неслучайно, утверждает и аналитик российских спецслужб, пожелавший остаться неназванным. В комментарии «Комсомольской правде» он подтвердил слова Соколова, что скандал по этому поводу поднялся на фоне G8 и выборов в США.

9 сентября телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.

Информатора американских спецслужб вывезли после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

По данным «Коммерсанта», Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, который ныне является помощником российского лидера. Журналисты спросили Ушакова, знаком ли он с предполагаемым шпионом. «Нет комментариев», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Предыстория: США забрали шпиона из России после приезда Лаврова в Белый дом
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Суперценный кремлевский агент» оказался пустышкой
Объяснена утечка о деле шпиона Смоленкова
Стало известно о наказании допустивших побег шпиона Смоленкова чиновников
Россия попросила США помочь найти шпиона Смоленкова
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Другие материалы рубрики
Россия00:0113 сентября

«Глубоко травмированные, тревожные люди»

Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
15:37Сегодня

Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ

15:10Сегодня

Матвиенко выдвинут в сенаторы

14:52Сегодня

Число пострадавших в аварии с грузовиком под Ярославлем возросло до 28 человек

Россия00:0212 сентября

«Его органы и системы не готовы»

Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
14:39Сегодня

Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда

14:32Сегодня

Минивэн врезался в лося и вылетел в кювет на российской трассе

14:28Сегодня

Россиянам рассказали о причинах уменьшения пенсии

Россия14:4810 сентября

Двойная жизнь агента Смоленкова

Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
14:00Сегодня

Чемезов прокомментировал расследование ФБК о его квартире

12:56Сегодня

В РПЦ рассказали о венчании Собчак и Богомолова по канонам

12:40Сегодня

Назвавшая бичами пострадавших от паводка чиновница объяснила невыход на работу

Россия
Русский экзархат в Европе приняли в РПЦ
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
Россияне не могут стать счастливыми. Почему в этом виноват СССР?
Матвиенко выдвинут в сенаторы
«Его органы и системы не готовы»
Зачем в России пытаются спасать детей, у которых почти нет шансов выжить и быть здоровыми
Число пострадавших в аварии с грузовиком под Ярославлем возросло до 28 человек
Двойная жизнь агента Смоленкова
Как сотрудник Кремля работал на США и торговал секретами
Медведев приедет на празднование 75-летия освобождения Белграда
Все материалы
Мир
Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена
«Наследники Гитлера рвутся к власти»
 
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
«Мы добьемся правды»
Американцы хотят узнать все о терактах 11 сентября. На их стороне пожарные и ученые
Рассекречены планы ЦРУ использовать голубей и дельфинов в качестве шпионов
«Не думаю, что Бог простит»
Священники превратили тропический остров в царство разврата. Их жертвы молчали десятки лет
Загорелся один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов
Все материалы
Бывший СССР
Зеленский отказался признавать поражение в споре с мэром
«В украинские батальоны шел всякий сброд»
Посланцы Кадырова и дикие ополченцы: воспоминания военкора о начале войны в Донбассе
Зеленский задумал сделать из Украины «кинодержаву»
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
После смены власти в Киеве российский МИД надеется на потепление
В ЛНР задержали украинского вандала-террориста
«Они долго были на передовой, и у них крыша поехала»
Воспоминания российского военкора о самых страшных днях войны в Донбассе
На Украине захотели соединить Балтийское и Черное моря
Все материалы
Экономика
«Северный поток» ограничили
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Трамп прикрылся национальными интересами и снова запретил торговать с Кубой
Не доставляет
«Почта России» замахнулась на мировое лидерство, но не может дать россиянам самое важное
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
Михаил ХардиковБайкальский десант
Компания En+ Group провела экологическую акцию «360»
В России попросили поднять цену на водку
Все материалы
Силовые структуры
Место предполагаемого изнасилования дознавательницы из Уфы попало на видео
Владимир Ионесян«Он перестал быть человеком»
Маньяк по кличке Мосгаз стал кошмаром столицы. Его хотели казнить на Красной площади
ФСБ поймала главного прокурора Башкирии на прослушке чужой жены
Захарий Калашов«Его приемы лихих 90-х устарели»
Лидер преступной России проиграл войну азербайджанскому вору. Мир криминала ждут перемены
Безупречный полицейский начальник устроил крупное ДТП под Москвой
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Генерал МВД получил уголовное дело из-за махинаций с больничным
Все материалы
Наука и техника
Среди бессмертных
Эти существа создали всю сложную жизнь на Земле. Ученые впервые узнали, как они выглядят
Оно вам надо
Apple представила самый мощный телефон в мире: презентация новых iPhone
Гиперзвуковому «Циркону» предрекли цезиевый стелс-щит
Зловещая тишина
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
США защитили Европу от России «стальным дождем»
Контрольный в голову
Что творится в самом секретном здании США: обзор игры Control
Все материалы
Спорт
НХЛ наказала пойманного на кокаине Кузнецова
Маргарита Мамун«Не береги силы, не сдохнешь!»
Российские гимнастки — лучшие в мире. Почему их годами унижают и оскорбляют тренеры
«Ливерпуль» одержал волевую победу и упрочил лидерство в АПЛ
А перестройка все идет
Попытки МЮ и «Челси» победить, чемпионская гонка и другие интриги пятого тура АПЛ
Российский футбол пристыдили за отсутствие женщин-арбитров
Дэнни Дринкуотер«Ломайте ему ноги»
Он стал чемпионом Англии, но потерял место в сборной, запил и скатился на дно
Бывший футболист «Ливерпуля» рассказал о неизлечимой болезни сына
Все материалы
Культура
Врачи прекратили интенсивное лечение Заворотнюк
Нео, мой Нео
Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается
Лещенко подыскал замену The Beatles и Queen для изучения в школе
Фли и Курт Кобейн«Почему ты такой странный?»
Вечный аутсайдер, поэт-шизофреник, любимый певец Кобейна: умер Дэниел Джонстон
Собчак и Богомолов исполнили свадебный танец под живое выступление Киркорова
Актер фильма «Чернобыль. Зона отчуждения» попал в аварию
Спотыкач, одиночество и самый тучный динозавр в мире
Лучшие детские книги сентября
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов с женой улеглись голыми в ванну и записали ответ Собчак
Не поубиваешь — не поешь
Эти снимки у одних вызывают отвращение, у других — голод. И отражают человеческую сущность
Во время свадьбы Собчак и Богомолова произошел конфуз
«Сделал мое детство и деградировал»
«Ералаш» стал культовым для нескольких поколений. Но что с ним стало сейчас?
«Моя жизнь интереснее любой книги»
Репортер бросил работу ради порно и свободной любви. Спустя годы он ни о чем не жалеет
Полуголая Собчак станцевала на своей свадьбе под «Войди в меня»
Все круги ада
Каждый день по всему миру идет борьба за жизнь. Эти фотографы осмелились ее показать
Все материалы
Ценности
Украинка сняла самую молодую миллиардершу в мире для обложки Playboy
Сетки, стразы и чулки
Мужчины выпячивают женственность, а женщины — грудь: как прошла Неделя моды в Нью-Йорке
Самая молодая миллиардерша примерила белье сестры и разозлила фанатов
Под покровом
Почему хиджаб стал популярным по всему миру и кто на этом зарабатывает
Гостью свадьбы обругали за попытку перещеголять невесту откровенным нарядом
Антуан Жан Гро. «Наполеон на Аркольском мосту»«Не мойся. Через восемь дней приеду»
Любимая жена-изменщица, бриллианты и обжорство: роскошная жизнь Наполеона
Школьника выгнали с уроков за модные кеды
Все материалы
Путешествия
Пассажир закинул голые ноги на столик в самолете и вызвал омерзение у попутчиков
Горное убежище
Когда-то тут строили бункеры. Миллиардер превратил это место в рай для туристов
Турист споткнулся по дороге в туалет и умер в Таиланде
Саарбург«Залипаешь и не можешь оторваться»
Как выглядит другая Германия, о которой туристы не подозревают
Иностранцы стали чаще приезжать в Россию
«Купи осьминога — порадуй тещу!»
Как россиянину развлечься в самых укромных уголках Италии
Молодой пассажир самолета притворился стариком-инвалидом и попался
Все материалы
Из жизни
Орел насмерть заклевал ребенка
In this Sept. 18, 2013 file photo, law enforcement officials from multiple agencies examine the two cars pulled from Foss Lake, in Foss, Okla. The state medical examiner released autopsy reports identifying two of the bodies as 16-year-old Jimmy Allen Williams and 42-year-old Cleburn Hammack. They were among the remains of six bodies found the in two cars«Это безумно пугает»
На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
Паук со смертельным ядом поймал превосходящую его в размерах мышь
Самый страшный зверь
Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Мать двоих детей похудела вдвое и изменилась до неузнаваемости
«У многих в России все идет по накатанной»
История россиянки о жизни в Швеции, Таиланде и Германии
Две жены избили мужа за желание обзавестись третьей
Все материалы
Lamborghini за 150 миллионов
Видео: обзор самого дорогого и быстроого «Ламбо» в истории — гибрида Sian
Gymkhana GRiD 2019: дрифт без дыма и «война резины»
Гонка, в которой приходится выбирать: ехать красиво или быстро
Месяц живем с Volvo XC40: часть первая
Знакомимся с «лучшим европейским автомобилем» и проверяем, насколько он на самом деле крут
Франкфурт-2019: автомобили будущего
Самые интересные концептуальные автомобили Франкфуртского моторшоу
Land Rover вернул на дорогу выставочный внедорожник 1948 года
Новый Toyota RAV4 провалил лосиный тест
Раскрыты подробности о новом седане Cadillac CT4
Все материалы
Дом
Риелтор взялся продать квартиру и «случайно» оформил ее на себя
Нашпионил
В какой роскоши живет в США сбежавший из России информатор Олег Смоленков
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
«Мы смотрим, шепелявит человек или заикается»
Сотрудница банка о том, как на самом деле выдают ипотеку в России
Московский «офисный планктон» обленился
Стильно, модно, безнадежно
Это самая лучшая в мире мебель. И она вызывает много вопросов
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Все материалы
Нацпроекты
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Полный бак
В России объявили войну мусору. Эффект почувствует каждый
На низком старте
Россияне жалуются на снижение доходов. Скоро это изменится
«В первичном звене провал»
Путин назвал главные проблемы российской медицины и рассказал, как их исправить
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Курильщикам хотят урезать зарплату, лишить премий, а вместо курилок открыть уголки спорта
Выбраны регионы для создания научных центров по сельскому хозяйству
Оценено качество ремонта дорог в Сочи
Все материалы