В скандале вокруг шпиона Смоленкова нашли странность

В скандале, разгоревшемся вокруг бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого называют американским шпионом и информатором спецслужб США, есть много несостыковок и странностей. Такое мнение «Комсомольской правде» высказал историк спецслужб, писатель Геннадий Соколов.

Соколов напомнил, что в 2010 году в США сбежал полковник Службы внешней разведки России Александр Потеев. В отличие от Смоленкова, американские СМИ не приписывали Потееву звание «шпиона наивысшего уровня», но ФСБ возбудила уголовное дело, а через год после бегства суд заочно приговорил его к 25 годам колонии строгого режима за государственную измену и дезертирство. Историк рассуждает, что Смоленков сбегает в июне 2017 года, и на протяжении двух лет «ни заочного суда, ни шума в американских СМИ». «Только 9 сентября пресса в Штатах как по команде затевает скандал вокруг него», — говорит он.

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Соколов признался, что его удивил тот факт, что «шпион» спокойно живет в своем доме в американском штате Виргиния, который купил на свое имя, и журналисты сразу нашли все данные о недвижимости. «Ребята, так не бывает с особо ценными агентами! Им меняют внешность, документы, прячут. Не дай бог с агентом что случится. Это ударит по престижу самой спецслужбы», — отметил историк. По его словам, если верить американским СМИ, то Смоленков нанес России больший урон, чем Потеев. Писатель иронизирует, что если журналисты смогли найти его дом, то «профессионалы из Москвы могли спокойно за два года "передать привет" предателю».

В то же время Соколов отметил, что Смоленков действительно сотрудничал с ЦРУ, но, учитывая его служебное положение, знал немного. Вся та информация, которую он, по утверждению СМИ, передал спецслужбам, была вне его компетенции. «Скорее, передавал хозяевам "личностную информацию": разговоры сослуживцев, слухи», — заметил эксперт. Он уверен, что россиянина ввязали в политическую игру против "наметившейся в августе новой «перезагрузки"» (речь идет о предложении президента США Дональда Трампа вернуть Россию в G8), и против самого американского лидера в преддверии выборов.

О том, что появление в СМИ информации об американском шпионе неслучайно, утверждает и аналитик российских спецслужб, пожелавший остаться неназванным. В комментарии «Комсомольской правде» он подтвердил слова Соколова, что скандал по этому поводу поднялся на фоне G8 и выборов в США.

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9 сентября телеканал CNN сообщил, что США вывезли из России своего информатора. Как выяснилось, он работал в администрации президента России несколько лет, но был уволен. Позднее появилась информация, что речь идет об Олеге Смоленкове. Сообщалось, что он имел доступ к «чувствительной информации», но пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков эти данные опроверг.

Информатора американских спецслужб вывезли после встречи Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым. По данным CNN, ЦРУ якобы испугалось, что американский лидер мог ненароком «раскрыть» шпиона.

По данным «Коммерсанта», Смоленков работал секретарем посольства России в США, когда послом там был Юрий Ушаков, который ныне является помощником российского лидера. Журналисты спросили Ушакова, знаком ли он с предполагаемым шпионом. «Нет комментариев», — сказал он.

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